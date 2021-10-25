Германия обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям, - посол

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"Мы получили это предложение от украинской стороны и предоставили своему Министерства экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем интенсивно говорить об этом предложении", - цитирует агентство слова посла Германии в Украине Анки Фельдхузен.



Она подчеркнула, что Германия также пытается сохранить транзит через Украину.



"Но нужно также сказать, что транзит газа когда закончится полностью, поэтому Украине стоит работать над будущим этой системы, чтобы обеспечить в будущем транзит водорода, чтобы Украина стала независимой, сама могла экспортировать энергию", - отметила Фельдхузен.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб.м газа по специальным условиям.