Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Сообщается, что учения со стрельбами с привлечением 18 таких БМП в последние несколько недель продемонстрировали ряд технических проблем, что стало топ-проблемой для Минобороны, поскольку со следующего года они должны были привлекаться в рамках сил быстрого реагирования НАТО.

Машины, стоящие на вооружении 37-й танково-гренадерской бригады, начали выходить из строя через несколько дней, тогда как с танками Leopard-2 подобных проблем не возникало.

Издание отмечает, что в письме якобы говорится, что из 18 БМП за восемь дней учений вышли из строя все из-за различных технических неисправностей. Больше всего проблем возникало с электроникой. Как пишет командующий, военным было известно, что такие проблемы могут возникать, но этого никогда не случалось в таких масштабах и это не было ожидаемо, потому что чрезмерную нагрузку на технику не давали.

80-90% Leopard-2 сохранили боеготовность, а мелкие проблемы удавалось устранить менее чем за сутки.

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн заявил, что вместе со специалистами оборонпрома будет проведена немедленная оценка повреждений техники, и добавил, что Германия в любом случае будет готова выполнять свои обязательства в рамках НАТО. В силах быстрого реагирования их теперь могут заменить на более старые, но более надежные Marder.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

7 декабря в Соединенных Штатах заявили, что поддерживают передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

8 декабря стало известно, что глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила , что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2.

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