Германия обнаружила серьезные проблемы со своими БМП Puma, - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Бундесвер выявил многочисленные проблемы с боевыми машинами пехоты Puma, которые должны были использовать силы быстрого реагирования НАТО
Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung .
Сообщается, что учения со стрельбами с привлечением 18 таких БМП в последние несколько недель продемонстрировали ряд технических проблем, что стало топ-проблемой для Минобороны, поскольку со следующего года они должны были привлекаться в рамках сил быстрого реагирования НАТО.
Машины, стоящие на вооружении 37-й танково-гренадерской бригады, начали выходить из строя через несколько дней, тогда как с танками Leopard-2 подобных проблем не возникало.
Издание отмечает, что в письме якобы говорится, что из 18 БМП за восемь дней учений вышли из строя все из-за различных технических неисправностей. Больше всего проблем возникало с электроникой. Как пишет командующий, военным было известно, что такие проблемы могут возникать, но этого никогда не случалось в таких масштабах и это не было ожидаемо, потому что чрезмерную нагрузку на технику не давали.
80-90% Leopard-2 сохранили боеготовность, а мелкие проблемы удавалось устранить менее чем за сутки.
Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн заявил, что вместе со специалистами оборонпрома будет проведена немедленная оценка повреждений техники, и добавил, что Германия в любом случае будет готова выполнять свои обязательства в рамках НАТО. В силах быстрого реагирования их теперь могут заменить на более старые, но более надежные Marder.
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