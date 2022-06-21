Об этом сообщает официальный сайт правительства ФРГ .

Федеральное правительство опубликовало список оружия, которое планирует предоставить Украине, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди прочего, в список вошла система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую ранее Украина пообещала канцлеру Германии Олафу Шольцу.

В список вошли семь танковых гаубиц Panzerhaubitze 2000, 40 разведывательных дронов, 54 бронетранспортера М113, 30 самоходных установок Gepard, три реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами.

Кроме того, Германия передаст Украине артиллерийские и зенитные боеприпасы, патроны, боевые каски, 80 пикапов Toyota и 22 грузовика, аптечки, топливо и пайки. Также Киев получает запчасти к истребителям МиГ-29, противотанковые мины, гранаты и пулеметы.

В правительстве ФРГ отметили, что не разглашают сроки передачи оружия Украины по соображениям безопасности.

21 июня Олаф Шольц заявил, что медленные темпы поставки немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.

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