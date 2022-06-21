Германия обнародовала полный перечень вооружений, которые передаст Украине
ФРГ передаст Украине 30 самоходных установок Gepard, 54 БМП M113, три реактивных системы залпового огня MARS и современные системы ПВО IRIS-T SLM
Об этом сообщает официальный сайт правительства ФРГ .
Федеральное правительство опубликовало список оружия, которое планирует предоставить Украине, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди прочего, в список вошла система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую ранее Украина пообещала канцлеру Германии Олафу Шольцу.
В список вошли семь танковых гаубиц Panzerhaubitze 2000, 40 разведывательных дронов, 54 бронетранспортера М113, 30 самоходных установок Gepard, три реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами.
Кроме того, Германия передаст Украине артиллерийские и зенитные боеприпасы, патроны, боевые каски, 80 пикапов Toyota и 22 грузовика, аптечки, топливо и пайки. Также Киев получает запчасти к истребителям МиГ-29, противотанковые мины, гранаты и пулеметы.
В правительстве ФРГ отметили, что не разглашают сроки передачи оружия Украины по соображениям безопасности.
- 21 июня Олаф Шольц заявил, что медленные темпы поставки немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.
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