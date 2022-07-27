Германия обещает Словакии долгосрочное размещение войск из-за российской угрозы
Военные Бундесвера и немецкие системы ПВО могут размещаться в Словакии, пока в них будет необходимость
Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок 26 июля, находясь в Братиславе с официальным визитом, передает DW.
Она отметила, что зенитные ракетные комплексы "Патриот" останутся на словацкой территории до тех пор, пока в них будет необходимость.
"Это не однодневка, а Солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности", - подчеркнула Бербок.
В марте в Словакии были дислоцированы немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных вошли в состав многонациональной оперативной группы, расположенной в Словакии, которая имеет около 100 км общей границы с Украиной. Общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии составляет 640 человек, отметила Бербок.
Также Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров о круговых поставках вооружения в Украину, в рамках которых Восточноевропейские партнеры по НАТО получают Западные вооружения в обмен на отражающую российскую агрессию боевую технику советского производства.
Посетив в тот же день в Прагу, где встретилась со своим чешским коллегой чешским коллегой Яном Липавским, Анналена Бербок заявила, что переговоры между Германией и Чехией о круговых поставках танков в Украину близки к завершению и находятся "в финальной фазе составления общего договора", который , по ее мнению, могла бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.
Бербок также обвинил власти РФ в попытке полностью подчинить себе Украину.
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