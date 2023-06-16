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Германия немедленно передаст Украине 64 ракеты для Patriot

16 июня, 2023 пятница
13:43
Мир

Германия передаст Украине еще 64 управляемых ракет воздушного перехвата для американских зенитных ракетных комплексов Patriot

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во второй день встречи глав ведомств НАТО в Брюсселе, передает ntv .

"Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этом особом этапе войны", - сказал Писториус.

Patriot в Украине

Сейчас Украина сейчас имеет две системы ПВО Patriot: одну передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял , что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

16 мая Россия совершила массированную атаку на Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Система Patriot сбила все 6 "кинджалов" , которые оккупанты направили на столицу Украины.

Британская разведка отметила, что уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ , ведь оккупанты позиционировали их как оружие, которое невозможно поразить ни одной системой ПВО.

По данным WSJ, Украина до конца 2024 года, вероятно, получит еще пять систем Patriot.

Новости
Германия
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оружие для Украины
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