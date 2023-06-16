Германия немедленно передаст Украине 64 ракеты для Patriot
Германия передаст Украине еще 64 управляемых ракет воздушного перехвата для американских зенитных ракетных комплексов Patriot
Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во второй день встречи глав ведомств НАТО в Брюсселе, передает ntv .
"Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этом особом этапе войны", - сказал Писториус.
Patriot в Украине
Сейчас Украина сейчас имеет две системы ПВО Patriot: одну передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.
Президент Владимир Зеленский заявлял , что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.
16 мая Россия совершила массированную атаку на Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Система Patriot сбила все 6 "кинджалов" , которые оккупанты направили на столицу Украины.
Британская разведка отметила, что уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ , ведь оккупанты позиционировали их как оружие, которое невозможно поразить ни одной системой ПВО.
По данным WSJ, Украина до конца 2024 года, вероятно, получит еще пять систем Patriot.
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