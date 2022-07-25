Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на Spiegel .

"По нашей информации, технических причин для сокращения поставок (газа – Ред.) нет. Мы приняли к сведению объявления (Газпрома – Ред.). Мы пристально следим за ситуацией совместно с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по вопросам газа", – заявляют в министерстве экономики Германии.

Ранее в Газпроме заявили, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"

А 25 июля российская компания "Газпром" объявила об остановке еще одного газотурбинного двигателя, в результате чего пропускная мощность газопровода уменьшится, а поставки газа в страны Европы сократится вдвое.

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