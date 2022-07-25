Германия не видит оснований для ограничения поставки газа по "Северному потоку – 1"
Федеральное правительство Германии заявило, что не видит объективных причин ограничивать поставки газа по российскому трубопроводу "Северный поток - 1" после того, как Газпром объявил о технических проблемах с еще одной турбиной
Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на Spiegel .
"По нашей информации, технических причин для сокращения поставок (газа – Ред.) нет. Мы приняли к сведению объявления (Газпрома – Ред.). Мы пристально следим за ситуацией совместно с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по вопросам газа", – заявляют в министерстве экономики Германии.
- Ранее в Газпроме заявили, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
- Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"
- А 25 июля российская компания "Газпром" объявила об остановке еще одного газотурбинного двигателя, в результате чего пропускная мощность газопровода уменьшится, а поставки газа в страны Европы сократится вдвое.
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