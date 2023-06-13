Об этом Писториус заявил в эфире программы RTL Direkt, передает ntv.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше. И до конца года их будет больше 100" – сказал он.

Хотя Писториус не подтвердил подлинность фото, на которых якобы изображены танки Leopard 2, уничтоженные Россией, он признал: "К сожалению, природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди погибают. Вот почему наша поддержка Украины так важна".

Писториус вместе с тем отверг призывы к поставке немецких истребителей Eurofighter в Украину:

"В настоящее время этот вопрос не стоит, потому что Украина в первую очередь нуждается в истребителях F-16".

Кроме того, по словам Писториуса, Бундесвер зависит от Eurofighter для обеспечения собственной обороноспособности.

"В конце концов, многие разные системы также не помогают Украине, потому что за каждым самолетом стоит специальная подготовка, специальная логистика, специальный ремонт", - добавил он.