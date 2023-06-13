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Германия не в состоянии заменить каждый потерянный в Украине танк, но мы продолжим поставлять больше отремонтированных Leopard, - министр Писториус

13 июня, 2023 вторник
09:18
Война с Россией

На фоне последних сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2

Об этом Писториус заявил в эфире программы RTL Direkt, передает ntv.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше. И до конца года их будет больше 100" – сказал он.

Хотя Писториус не подтвердил подлинность фото, на которых якобы изображены танки Leopard 2, уничтоженные Россией, он признал: "К сожалению, природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди погибают. Вот почему наша поддержка Украины так важна".

Писториус вместе с тем отверг призывы к поставке немецких истребителей Eurofighter в Украину:

"В настоящее время этот вопрос не стоит, потому что Украина в первую очередь нуждается в истребителях F-16".

Кроме того, по словам Писториуса, Бундесвер зависит от Eurofighter для обеспечения собственной обороноспособности.

"В конце концов, многие разные системы также не помогают Украине, потому что за каждым самолетом стоит специальная подготовка, специальная логистика, специальный ремонт", - добавил он.

  • 12 июня сообщалось, что в минобороны Германии не могут подтвердить распространенную россиянами информацию о якобы уничтожении в Украине минимум семи основных боевых танков Leopard.
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