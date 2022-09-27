Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде .

"Я читала о якобы требованиях других партнеров. В Германии я об этом ничего не слышала. Я была недавно на конференции послов, об этом речь не шла. Мы передаем оружие и больше не можем влиять на то, что будет сделано с этим оружием", – сказала она.

Также, на уточняющий вопрос, будет ли решение теперь в компетенции ВСУ, она ответила: "А кто еще будет ею пользоваться".

Анка Фельдгузен также заявила, что Германия не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях и для них – это территория Украины и "Украина делает на своей территории то, что считает нужным".

"Россия будет говорить, что это наша территория и за наступление на нашу территорию мы можем ответить. Это четкая эскалация со стороны России. Мы четко сказали, что это псевдоголосование, это не референдумы", - сказала она.

По словам Фельдгузен, в ЕС уже ведутся переговоры о новых санкциях против причастных к проведению псевдоголосований.

"Мы будем говорить с нашими партнерами, даже на других континентах, о том, что это не выборы, это просто шантаж живущих там людей. С нашими близкими партнерами мы уже говорим о дополнительных санкциях", - добавила она.

6 сентября Die Welt сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков Leopard 2.

Позже Шольц заявил, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

Напомним, что 23 сентября парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков Украине.

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