Германия не ставит требований Украине по использованию поставленного оружия против РФ, - посол Фельдгузен
Правительство Германии при передаче вооружения Украине не ставит требование о том, как и где его нельзя использовать
Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде .
"Я читала о якобы требованиях других партнеров. В Германии я об этом ничего не слышала. Я была недавно на конференции послов, об этом речь не шла. Мы передаем оружие и больше не можем влиять на то, что будет сделано с этим оружием", – сказала она.
Также, на уточняющий вопрос, будет ли решение теперь в компетенции ВСУ, она ответила: "А кто еще будет ею пользоваться".
Анка Фельдгузен также заявила, что Германия не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях и для них – это территория Украины и "Украина делает на своей территории то, что считает нужным".
"Россия будет говорить, что это наша территория и за наступление на нашу территорию мы можем ответить. Это четкая эскалация со стороны России. Мы четко сказали, что это псевдоголосование, это не референдумы", - сказала она.
По словам Фельдгузен, в ЕС уже ведутся переговоры о новых санкциях против причастных к проведению псевдоголосований.
"Мы будем говорить с нашими партнерами, даже на других континентах, о том, что это не выборы, это просто шантаж живущих там людей. С нашими близкими партнерами мы уже говорим о дополнительных санкциях", - добавила она.
- 6 сентября Die Welt сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков Leopard 2.
- Позже Шольц заявил, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.
- Напомним, что 23 сентября парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное