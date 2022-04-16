Германия не станет стороной войны, если будет поставлять Украине тяжелое оружие, - министр юстиции
Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что по международному праву поставки тяжелого вооружения Украине не будут означать вступления в войну
Об этом сообщает ЕС со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
По его словам, Украина ведет разрешенную оборонную войну против России.
"Итак, если они реализуют свое законное право на самооборону, поддержка их поставкой оружия не может привести к тому, чтобы стать участником войны", - сказал Бушманн.
Он добавил, что это точка зрения федерального правительства.
- Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за то, что тот задерживает поставки в Украине тяжелого вооружения.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, из них более 1 млрд евро пойдет непосредственно Украине.
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