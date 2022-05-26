Германия не примет навязанный Россией мир, - Шольц на Давосском форуме
Германия претерпела серьезные изменения в своей оборонной политике и не может позволить Путину выиграть войну с Украиной
Об этом федеральный канцлер Олаф Шольц заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Путин только тогда серьезно отнесется к переговорам, когда поймет, что не может сломать украинскую оборону", - сказал Шольц.
По его словам, Германия впервые снабжает оружие в зону боевых действий, включая тяжелое вооружение, добавив, что 100 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) будут доступны для повышения оборонных возможностей Германии.
- Напомним, президент Германии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским. Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Да, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.
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