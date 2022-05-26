Германия не примет навязанный Россией мир, - Шольц на Давосском форуме

Об этом федеральный канцлер Олаф Шольц заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



"Путин только тогда серьезно отнесется к переговорам, когда поймет, что не может сломать украинскую оборону", - сказал Шольц.

По его словам, Германия впервые снабжает оружие в зону боевых действий, включая тяжелое вооружение, добавив, что 100 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) будут доступны для повышения оборонных возможностей Германии.

Напомним, президент Германии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским. Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Да, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.

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