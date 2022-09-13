Германия не озвучила ни одного рационального аргумента, почему нельзя предоставить Украине "леопарды" и "мардеры", - Кулеба
По словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство Германии выразило вместо аргументов лишь абстрактные страхи и отговорки, почему они не могут предоставить Украине боевую технику
Об этом он сообщил в твиттере .
"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "леопарды" и "мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, лишь абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?", – пишет Кулеба.
- Ранее сообщалось, что правительство Германии отказалось поставлять Украине бронированные автомобили Dingo, которых в бундесвере более 500 единиц.
- Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставках боевых танков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное