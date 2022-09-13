Об этом он сообщил в твиттере .

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "леопарды" и "мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, лишь абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?", – пишет Кулеба.