Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было понятно изначально. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлер назвал такое решение нелегким даже для такой сильной, преуспевающей страны, как Германия. По его словам, многие граждане Германии страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ждут счета за электроэнергию.

"Нам понадобится большая выдержка", – констатировал Шольц.

29 июня депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что правительство Олафа Шольца затягивает поставки Украине оружия из-за желания навязать Киеву мирное соглашение с РФ.

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