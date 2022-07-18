Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не отменит санкции против России, если мир в Украине будет заключен на условиях Москвы
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .
"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было понятно изначально. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Канцлер назвал такое решение нелегким даже для такой сильной, преуспевающей страны, как Германия. По его словам, многие граждане Германии страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ждут счета за электроэнергию.
"Нам понадобится большая выдержка", – констатировал Шольц.
- 29 июня депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что правительство Олафа Шольца затягивает поставки Украине оружия из-за желания навязать Киеву мирное соглашение с РФ.
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