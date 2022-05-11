Германия не намерена использовать "Северный поток-2"
Германия не планирует использовать газопровод "Северный поток-2", несмотря на сокращение транзита газа через Украину
Об этом заявила представительница Минэкономики Германии Анника Айнгорн, передает Укринформ.
"Трубопровод "Северный поток-2" после начала российской захватнической войны против Украины действительно мертв", - подчеркнула она.
По словам представительницы министерства, безопасность энергоснабжения в стране гарантирована. Минэкономики и кризисный штаб "Газ" следят за ситуацией.
Анника Айнгорн отметила, что объем транзита газа через Украину сократился на 25% по сравнению с предыдущим днем. Однако его компенсируют поставками из Норвегии, Нидерландов и других стран. Партнеры могут также увеличить объем поставки.
Основным источником российского газа в Германии является "Северный поток-1", а газохранилища постоянно заполняют. В настоящее время они полны на 38,6%.
Немецкий регулятор отметил, что следит за влиянием на Европу, в частности Германию, уменьшения объемов транзита газа через Украину. Сейчас энергообеспечение в стране стабильно.
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- В марте заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала "Северный поток-2" "мертвым куском металла на дне моря".
- 7 апреля президент Польши Анджей Дуда призвал ужесточить санкции против РФ и демонтировать газопровод "Северный поток-2".
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