Об этом заявила представительница Минэкономики Германии Анника Айнгорн, передает Укринформ.

"Трубопровод "Северный поток-2" после начала российской захватнической войны против Украины действительно мертв", - подчеркнула она.

По словам представительницы министерства, безопасность энергоснабжения в стране гарантирована. Минэкономики и кризисный штаб "Газ" следят за ситуацией.

Анника Айнгорн отметила, что объем транзита газа через Украину сократился на 25% по сравнению с предыдущим днем. Однако его компенсируют поставками из Норвегии, Нидерландов и других стран. Партнеры могут также увеличить объем поставки.

Основным источником российского газа в Германии является "Северный поток-1", а газохранилища постоянно заполняют. В настоящее время они полны на 38,6%.

Немецкий регулятор отметил, что следит за влиянием на Европу, в частности Германию, уменьшения объемов транзита газа через Украину. Сейчас энергообеспечение в стране стабильно.

22 февраля министерство экономики Германии остановило процесс сертификации "Северного потока-2" после признания Путиным "Л/ДНР".

В марте заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала "Северный поток-2" "мертвым куском металла на дне моря".

7 апреля президент Польши Анджей Дуда призвал ужесточить санкции против РФ и демонтировать газопровод "Северный поток-2".

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