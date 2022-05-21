Германия не может передать Украине подержанные БМП из-за отсутствия политической воли, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, Германия не планирует передавать Украине старые боевые машины пехоты "Marder", нуждающиеся в ремонте и не находящиеся на вооружении армии.

Отмечается, что на ремонт ушло бы 9-12 месяцев.

"Простые цифры показывают, что дело не в технике, а в политической воле. Поэтому мы не можем поставить наши "Marder" Украине", – заявил анонимный чиновник Минобороны в комментарии.

По данным издания ранее в оборонном ведомстве Германии заявляли, что у них нет лишних БМП "Marder" для передачи Украины. Но позже выяснилось, что бундесвер имеет 62 таких БМП, которые больше не используются. 32 единицы подлежат ремонту.

Отметим, что 28 апреля Немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине. К тому же, 26 апреля, в ФРГ согласилась предоставить ВСУ самоходные зенитки Gepard.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца и его правительство за задержку поставок тяжелого вооружения.