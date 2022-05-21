Германия не может передать Украине подержанные БМП из-за отсутствия политической воли, - Bild
Правительство Германии не планирует предоставлять Украине БМП "Marder" в рамках военной помощи
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации издания, Германия не планирует передавать Украине старые боевые машины пехоты "Marder", нуждающиеся в ремонте и не находящиеся на вооружении армии.
Отмечается, что на ремонт ушло бы 9-12 месяцев.
"Простые цифры показывают, что дело не в технике, а в политической воле. Поэтому мы не можем поставить наши "Marder" Украине", – заявил анонимный чиновник Минобороны в комментарии.
По данным издания ранее в оборонном ведомстве Германии заявляли, что у них нет лишних БМП "Marder" для передачи Украины. Но позже выяснилось, что бундесвер имеет 62 таких БМП, которые больше не используются. 32 единицы подлежат ремонту.
- Отметим, что 28 апреля Немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине. К тому же, 26 апреля, в ФРГ согласилась предоставить ВСУ самоходные зенитки Gepard.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца и его правительство за задержку поставок тяжелого вооружения.
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