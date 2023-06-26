Германия не изменила своего решения по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, – Писториус
Германия не изменила своего решения по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus из-за опасений, которые могут быть использованы для ударов по территории РФ
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Bild .
"По оружию большой дальности, я хочу еще раз очень четко сказать, что мы все еще занимаем осторожную позицию, как и наши американские партнеры, кстати", - сказал он.
"На данный момент в нашей оценке ничего не изменилось", – добавил Писториус.
Издание отмечает, что правительство ФРГ опасается, что это оружие может быть выпущено на территории России.
Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
- В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
- 5 июня в Германии заявили, что не планируют передавать такие ракеты, но не исключили, что могут изменить свое решение со временем.
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