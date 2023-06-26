Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Bild .

"По оружию большой дальности, я хочу еще раз очень четко сказать, что мы все еще занимаем осторожную позицию, как и наши американские партнеры, кстати", - сказал он.

"На данный момент в нашей оценке ничего не изменилось", – добавил Писториус.

Издание отмечает, что правительство ФРГ опасается, что это оружие может быть выпущено на территории России.

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.