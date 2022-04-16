Германия не информировала Украину о деталях военной помощи, – посол

Об этом он отметил Die Welt.

Дипломат положительно принял увеличение военной помощи от правительства Германии. Однако Мельник удивлен отсутствием консультаций по вопросу между двумя странами.

"Мы не знаем объемы дальнейших поставок оружия, процедуры или временных горизонтов. Все это остается неизвестным", – заявил посол.



Он напомнил, что предприятия немецкого ВПК предоставили Украине ряд предложений по продаже разнообразного вооружения – систем ПВО, самоходных гаубиц, танков и бронетранспортеров.

"Мы надеемся, что наконец-то сможем начать честный и конструктивный диалог с федеральным правительством, чтобы Германия могла помочь нам как можно быстрее приобрести это и другое тяжелое вооружение", - подытожил Мельник.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, из них более 1 млрд евро пойдет непосредственно Украине.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн отметил, что по международному праву поставка тяжелого вооружения Украине не будет означать вступление в войну.