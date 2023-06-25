Об этом пишет DW.

Тот факт, что Германия не входит в "коалицию истребителей", министр обороны Германии Борис Писториус объяснил тем, что у нее нет самолетов F-16. По его словам, подобная поддержка также требует некоторого времени.

"Скорая помощь не может быть предоставлена в ближайшие недели, потому что необходимо провести обучение, должны быть подготовлены ремонт и логистика", - подчеркнул глава минобороны ФРГ.

Он отметил, что Бундесвер пользуется самолетами Eurofighter и Tornado и не сможет присоединиться к коалиции. В то же время Писториус заявил, что Германия является экспертом по вопросу танков и противовоздушной обороны.

"Мы были экспертами по поставке танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение", - подчеркнул глава минобороны Германии.

Также министр сообщил, что до конца года Германия должна подготовить около 10 тысяч украинских военных.

"Ни одна страна в мире не научила столько", - сказал он.

Что известно о передаче Украины F-16

16 мая лидеры Британии и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте договорились о создании коалиции истребителей для Украины. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила , что ФРГ не будет передавать ВСУ собственные истребители.

В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.

На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды, а также войдут в нее еще четыре страны.

20 мая в Минобороны заявили, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года. Всего стране нужны 40-50 самолетов .

23 мая отмечалось , что Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, планирующих обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

29 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил , что страна готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, включая усиление ПВО и обучение пилотов F-16.

2 июня президент США Джо Байден сказал , что Штаты вместе с партнерами будут сотрудничать для обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

5 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16.

Также 5 июня правительство Германии рассматривало возможность пересмотра своей позиции по поставкам западных истребителей Украине. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

15 июня в НАТО объявили , что страны Альянса уже начали обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16, в ПС ВСУ заявили, что обучение на этапе подготовки.

20 июня американская оружейная компания Lockheed Martin согласилась помочь украинским пилотам и техникам в обучении и обслуживании своих истребителей F-16.