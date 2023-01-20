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Обзор

Германия не даст танки Украине, директор ЦРУ тайно посетил Киев, а Россия снова угрожает Западу. Мировые СМИ об Украине 20 января

Андриана Стахив
20 января, 2023 пятница
21:55
Мир про Украину

Германия не даст танки Украине, директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, а Россия снова угрожает Западу, пытаясь остановить новые поставки оружия. Об этом и не только мировые СМИ писали 20 января

The New York Times:

Издание анализирует, чем могут помочь Украине немецкие танки Leopard 2. Это один из ведущих в мире боевых танков, который десятилетиями использует немецкая армия, а также армии многих других европейских стран. Эксперты считают, что поставка Leopard 2 поможет компенсировать преимущество России в артиллерийской мощи, ведь именно она помогла Москве захватить два города Луганщины еще летом. Эти танки легко доставить в Украину, их относительно просто ремонтировать, все необходимые запчасти доступны в Европе, что упростило бы и обучение украинских военных.

Консенсуса по поводу отправки так нужных украинским бойцам Leopard 2 до сих пор не достигли . "Никто из нас не может сегодня сказать, когда будет принято решение и каким оно будет", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Вместе с тем он убеждает, что впечатление, будто Германия стоит на пути коалиции, которая стремится предоставить эти танки, ложно.

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев с тайным визитом. Он встретился с Зеленским и представителями украинской разведки. Бернс периодически посещал Украину и раньше, однако детали этих визитов не разглашают. В то же время один из американских чиновников сообщил медиа, что эта поездка имела целью усилить постоянную поддержку Украины и ее защиту от российской агрессии. Украинское руководство тоже не комментирует встречу. Между тем, NYT отмечает, что этот визит состоялся в "решающий момент войны".

The Washington Post:

Американское издание публикует материал о последствиях ракетного удара в Днепре неделю спустя. В частности, о поисках оказавшихся под завалами. В те дни, когда разбирали завалы, родственники пропавших без вести стояли на улице, на морозе, надеясь на чудо. Однако с каждым часом шансы найти еще кого-то живым только таяли, а реальность свидетельствовала о том, что многих из них просто невозможно найти. Сама сила взрыва, вызванного российской ракетой Х-22, привела к тому, что некоторые жертвы были сожжены, расчленены или иначе неидентифицированы. Многие погибшие находились на нижних этажах здания, когда попала ракета, разрушив часть здания, говорят в СМИ и добавляют истории очевидцев.

Тем временем украинцы готовятся к следующему российскому нашествию. "Россия сейчас собирает силы для очередной эскалации. Вместе с нашими партнерами мы должны дать понять российским властям, что никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным", - цитирует Владимира Зеленского WP.

Еще в одном материале издание также апеллирует к заявлению Зеленского о том, что время играет на руку России, поэтому украинцам как можно скорее нужно оружие. На протяжении всего давосского форума звучит все громче вопрос о оружии для Украины. "Дайте им танки, – настаивает Джонсон. – Мы постоянно недооценивали желание и способность украинцев воевать и защищать свою Родину. Они доказали, что мир абсолютно неправ. Они собираются победить. Мы должны помочь им победить как можно скорее".

Росатом работает на российскую военную промышленность, несмотря на то, что позиционировал себя как гражданская компания. Это может вызвать санкции против него. Кроме того, Росатом причастен к захвату ЗАЭС. До настоящего времени компания избегала санкций, частично из опасений потенциальных экономических последствий за ее широкое участие в гражданской ядерной энергетике по всему миру, включая Западную Европу и Соединенные Штаты. Украинская сторона призывает как можно быстрее ввести против компании санкции, поскольку сотрудничество с ней представляет опасность для всех стран.

The Guardian:

В своем выступлении на Рамштайне Зеленский призвал Германию принять принципиальное решение об отправке танков. "Россия концентрирует свои силы, последние силы, пытаясь убедить всех, что ненависть может быть сильнее мира", – сказал он. министр обороны США. Ллойд Остин также сделал завуалированное упоминание о танках в начале встречи в Рамштайне, призывая Германию и других западных союзников пойти дальше, чтобы помочь Украине дать отпор России.

Тем временем, Москва в своих заявлениях предупреждает, что Запад "пожалеет" о направлении военной помощи Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что отношения между Россией и США находятся на "самой низкой исторической точке" и нет надежды на улучшение двусторонних отношений "в ближайшем будущем".

Великобритания предлагает квалифицированную поддержку в создании специального трибунала, чтобы привлечь российское гражданское и военное руководство, в частности Владимира Путина, к ответственности за военные преступления в Украине.

К месту интенсивных сражений в Соледаре прибыла первая гуманитарная колонна ООН. Колонна из трех грузовиков отправилась утром в пятницу из Днепра с продуктами, водой, гигиеническими наборами и медикаментами для 800 человек, сейчас она добралась до места назначения. Это первый межведомственный конвой, достигший этого района с начала войны.

Politico:

Медиа также пишет о позиции Германии, заявляющей, что все еще не приняла решения об отправке танков. Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц еще должен принять решение по этим запросам.

Еще один материал издания посвящен Франции. СМИ сообщает, что Макрон предлагает значительно увеличить расходы на оборону Франции на фоне войны в Украине. "Мы должны быть готовы к более жестоким, более многочисленным и более неоднозначным войнам", - отметил он.

Вторжение России в Украину побуждает соседнюю Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и все же вступить в НАТО. "Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защищать себя, можем ли мы сделать это сами, или нам следует быть частью большего альянса", – сказала Майя Санду в интервью Politico.

Говорить с россиянами о завершении войны бесполезно. Открытый раскол и внутренняя борьба, происходящая как в Кремле, так и в военно-политическом истеблишменте, касаются того, как вести войну, а не будущего российского лидера, и общественная поддержка войны, кажется, остается высокой.

CNN:

Издание также сообщает об отсутствии решения Германии по танкам, акцентируя на заявлении Зеленского о том, что отправка основных боевых танков в Украину "не имеет  альтернативы". В противоположность этому CNN пишет об отправке Нидерландами систем Patriot.

BBC:

Издание рассказывает о том, какую технику мир все же передаст Украине. В частности, напоминает о пакете помощи от США на сумму 2,5 миллиарда долларов и танках от Британии.С февраля 2022 года Украина получила более 200 Т-72 от Польши, Чехии и других стран. Все еще в ожидании решения по Leopard 2 продолжает находиться украинская армия, но США объявили об отправке 90 Stryker, а также 59 боевых машин пехоты Bradley, широко использовавшихся военными США в Ираке.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты сообщают о росте количества жертв в Днепре, теперь их 46. Умер еще один человек, находившийся в больнице. В результате взрыва пострадали 80 человек, 14 до сих пор находятся в больнице. Трое в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка.

Также издание цитирует Владимира Зеленского относительно ситуации с танками: "Каждый день мы четко даем понять, что альтернативы нет, что решение по танкам должно быть принято". И подчеркивает, что из-за Германии решение до сих пор не принято.

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