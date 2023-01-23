Германия не будет возражать, если Польша решит передать Украине свои танки Leopard, - Бербок
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2
Об этом Бербок заявила в интервью LCI.
"Этот вопрос еще не ставился, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути", - ответила глава МИД Германии на произошедший вопрос, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии.
При этом интервьюер уточнил: "Если поляки пришлют танки (Украина, - ред.), вы не будете возражать?" На что глава МИД Германии подтвердила свой предварительный ответ.
- Новый глава МО Германии Борис Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard. Его предшественница Кристин Ламбрехт этого не делала, чтобы это не трактовали как намерение Германии отправить танки Украине.
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