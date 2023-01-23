Об этом Бербок заявила в интервью LCI.

"Этот вопрос еще не ставился, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути", - ответила глава МИД Германии на произошедший вопрос, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии.

При этом интервьюер уточнил: "Если поляки пришлют танки (Украина, - ред.), вы не будете возражать?" На что глава МИД Германии подтвердила свой предварительный ответ.

Новый глава МО Германии Борис Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard. Его предшественница Кристин Ламбрехт этого не делала, чтобы это не трактовали как намерение Германии отправить танки Украине.

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