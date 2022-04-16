Германия не будет устанавливать ограничение на количество украинских беженцев
Министр транспорта Германии сообщил, что правительство не намерено устанавливать никакие ограничения по приему украинских беженцев
Об этом пишет Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).
По словам министра цифровых технологий и транспорта Германии Фолькера Виссинга, поток беженцев из Украины значительно снизился.
"Количество людей, выезжающих в Германию поездами, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале войны – с примерно 8200 до 2500 человек в день. Однако мы сохраняем материально-техническую и транспортную структуру, потому что не можем предусмотреть ход войны и в любой момент можем почувствовать увеличение количества беженцев. Надо ожидать дальнейшей эскалации и быть готовым. Люди, нуждающиеся в помощи в Украине, должны иметь возможность найти убежище в Германии", - сказал он.
Министр не указал конкретной цифры, которая могла бы быть верхним пределом.
"Германия не может и не будет отказываться от беженцев из Украины", – сообщил министр.
- Напомним, 8 апреля Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд. По состоянию на 7 апреля в стране было зарегистрировано более 300 000 беженцев из Украины.
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