Германия не будет устанавливать ограничение на количество украинских беженцев

Об этом пишет Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).



По словам министра цифровых технологий и транспорта Германии Фолькера Виссинга, поток беженцев из Украины значительно снизился.



"Количество людей, выезжающих в Германию поездами, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале войны – с примерно 8200 до 2500 человек в день. Однако мы сохраняем материально-техническую и транспортную структуру, потому что не можем предусмотреть ход войны и в любой момент можем почувствовать увеличение количества беженцев. Надо ожидать дальнейшей эскалации и быть готовым. Люди, нуждающиеся в помощи в Украине, должны иметь возможность найти убежище в Германии", - сказал он.



Министр не указал конкретной цифры, которая могла бы быть верхним пределом.



"Германия не может и не будет отказываться от беженцев из Украины", – сообщил министр.

Напомним, 8 апреля Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд. По состоянию на 7 апреля в стране было зарегистрировано более 300 000 беженцев из Украины.