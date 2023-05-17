Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена участвовать в "коалиции истребителей" для Украины
Об этом сообщает Tageschau.
На вопрос, будет ли Германия участвовать в международной "коалиции истребителей", Шольц ответил отрицательно.
"Вопрос не так актуален, как его задают", - сказал Шольц.
Канцлер добавил, что Германия сосредотачивается на танках, боеприпасах, создании дееспособной системы по ремонту военной техники и противовоздушной обороне.
Шольц также заверил, что не испытывает давления на Германию в дискуссии о поставках Украине истребителей.
"К нам нет никаких требований", - сказал Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике.
- 16 мая лидеры Британии и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте договорились о создании коалиции истребителей для Украины.
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