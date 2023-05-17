Об этом сообщает Tageschau.

На вопрос, будет ли Германия участвовать в международной "коалиции истребителей", Шольц ответил отрицательно.

"Вопрос не так актуален, как его задают", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что Германия сосредотачивается на танках, боеприпасах, создании дееспособной системы по ремонту военной техники и противовоздушной обороне.

Шольц также заверил, что не испытывает давления на Германию в дискуссии о поставках Украине истребителей.

"К нам нет никаких требований", - сказал Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике.