Германия не будет смягчать санкции против России, - Бербок
Германия не будет смягчать санкции против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина.
Она сказала, что подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну, но Германию "шантажировали бы вдвойне".
Бербок заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается.
"И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и вместе с тем будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе", - отметила она.
- 13 июля Бербок заявила, что переговоры с Россией пока невозможны, поскольку Москва отказывается говорить даже о гуманитарных коридорах для гражданских.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное