Германия не будет смягчать санкции против России, - Бербок

Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина.

Она сказала, что подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну, но Германию "шантажировали бы вдвойне".

Бербок заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается.

"И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и вместе с тем будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе", - отметила она.

13 июля Бербок заявила, что переговоры с Россией пока невозможны, поскольку Москва отказывается говорить даже о гуманитарных коридорах для гражданских.

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