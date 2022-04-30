Германия не будет платить за российский газ в рублях, - министр финансов
Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страна не будет платить за российский газ в рублях
Об этом он написал в Twitter.
"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - отметил Линднер.
- 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями . В Кремле продолжили настаивать , чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.
- Газпром официально сообщил о прекращении газоснабжения Польши. А позже Россия объявила, что прекращает поставки газа и в Болгарию.
- В ответ Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
- Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила , что страна не будет платить рублями за российский газ.
- Датская компания Ørsted отказалась платить за поставки российского газа в рублях.
- Чехия не согласилась оплачивать российский газ в рублях.
- Итальянская нефтегазовая группа Eni опровергла слухи о намерениях оплачивать газ в рублях .
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