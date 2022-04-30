Германия не будет платить за российский газ в рублях, - министр финансов

Об этом он написал в Twitter.



"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - отметил Линднер.

An #Putin gerichtet, sage их ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht в #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig вон Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin . CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) 30 апреля 2022