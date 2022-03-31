Германия не будет платить в рублях и готова ко всем сценариям, включая прекращение поступления российского газа, - правительство ФРГ
Германия никоим образом не намерена поддаваться на газовый шантаж Путина
Об этом сообщил Министр экономики ФРГ Роберт Хабэк, информирует Sky news.
Он сказал, что он еще не видел нового документа, подписанного Путиным, обязывающего платить за газ в рублях. Но добавил, что Германия готова ко всем сценариям, включая прекращение поступления российского газа в Европу.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сообщил Путину, что Германия будет продолжать оплачивать поставки российского газа в евро и долларах, так, как указано в контрактах.
Также Шольц напомнил, что Германия в этом году надеется стать независимой от российского импорта нефти и угля.
- Напомним, сегодня, 31 марта, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли. Предварительно в ЕС заявили, что будут платить только в валюте, поскольку это предусмотрено в контрактах.
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