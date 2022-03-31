Германия не будет платить в рублях и готова ко всем сценариям, включая прекращение поступления российского газа, - правительство ФРГ

Об этом сообщил Министр экономики ФРГ Роберт Хабэк, информирует Sky news.

Он сказал, что он еще не видел нового документа, подписанного Путиным, обязывающего платить за газ в рублях. Но добавил, что Германия готова ко всем сценариям, включая прекращение поступления российского газа в Европу.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сообщил Путину, что Германия будет продолжать оплачивать поставки российского газа в евро и долларах, так, как указано в контрактах.

Также Шольц напомнил, что Германия в этом году надеется стать независимой от российского импорта нефти и угля.

Напомним, сегодня, 31 марта, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли. Предварительно в ЕС заявили, что будут платить только в валюте, поскольку это предусмотрено в контрактах.

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