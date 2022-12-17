Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке, - Шольц
Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление канцлера Германии.
По его словам, Германия будет передавать Украине танки западного образца не в одностороннем порядке, и это условие сохранится и в следующем году.
Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.
"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов: Во-первых, мы поддерживаем Украину по мере наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что большинство немцев считают это правильным", - сказал он.
- 15 декабря СМИ сообщили, что в Германии приступили к строительству завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, с целью независимого снабжения Бундесвера. В частности, это связано с тем, что Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину.
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