Германия не будет отправлять истребители Украине

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters .



Шольц сделал это заявление после того, как Вашингтон отклонил предложение Польши передать Украине свои самолеты МиГ-29 через американскую базу в Германии.



"Мы предоставили все виды оборонных материалов и прислали оружие, о котором мы вам рассказывали, но мы также должны очень тщательно рассматривать то, что конкретно мы делаем, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - сказал канцлер ФРГ на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



Отвечая на вопрос о том, категорически ли Германия против запрета на импорт российских энергоносителей, Шольц ответил, что уже несколько месяцев работает над уменьшением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.



"Есть много технических вопросов, которые нужно решить", – отметил канцлер.

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит США предоставить другие самолеты.

США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад в слишком медленной реакции и призвал США как можно скорее передать Украине польские истребители.



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