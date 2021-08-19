Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину
Германия назначила Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа через Украину
Об этом сообщает DW .
Согласно сообщению, специальный представитель Георг Вальдерзее будет работать над продлением соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет.
В издании отметили, что Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.
Как сообщает немецкое Министерство экономики, правительство страны будет прилагать усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет, чтобы обеспечить транзит по окончании действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.
Отмечается, что специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В его задачи будет входить, в частности, выработка компромисса. Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.
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