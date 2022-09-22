Об этом сообщает Der Spiegel.

Национализация компании будет связана с мерами по стабилизации импортера газа VNG, пригласившего госпомощь в начале сентября. Именно через нее VNG заключал контракты на поставку газа, пока прокачка по "Северному потоку-1" не прекратилась.

В апреле Министерство по экономике и защите климата ФРГ отдало Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября. Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

В июне канцлер Германии Олаф Шольц отказывался от полной национализации бывшего германского подразделения Газпрома Gazprom Germania. По данным немецких СМИ, такое решение он мог принять из опасений "вызвать раздражение президента России Владимира Путина".

Ранее правительство Германии взяло под свой контроль "дочек" российской Роснефти Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing. Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило контроль над акциями трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): Schwedt (Шведт), Miro (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

В ответ на это в Роснефти обвинили Германию в экспроприации своих заводов. Указанные НПЗ играют немаловажную роль в немецкой экономике. Только на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей.

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