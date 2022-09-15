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Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять в Украину танки Leopard

15 сентября, 2022 четверг
21:57
война с Россией

Правительственная коалиция приняла решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время

Об этом пишет Bild со ссылкой на соглаву Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля.

По словам политика, правительство единодушно в решении, что на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II не будут предоставлены Украине.

Одной из причин, объясняет Клингбайль, является то, что подготовка работы на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны.

По словам сопредседателя СДПГ, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

  • 7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard . В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ВСУ Gepard.
  • 12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставках боевых танков.
  • 15 сентября стало известно, что Германия предоставит Украине еще два РСЗО Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo, в которых ранее отказала.

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