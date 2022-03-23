Германия намерена передать Украине еще 2 тыс. гранатометов, – СМИ

Об этом сообщает Tagesspiegel, передает Еспресо.TV.

По информации журналистов, такой запрос от Минобороны Германии раздался 23 марта на заседании федерального совета безопасности.

Когда именно могут передать это оружие, неизвестно.

Ранее Германия передала Украине 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ЗРК Stinger из составов Бундесвера, а также 500 из обещанных 2,7 тыс. "Стрел" из запасов бывшей ГДР.

Министерство иностранных дел Анналена Бербок в среду в Бундестаге сообщила, что остальные "Стрелы" пока в процессе передачи.

Напомним, Украина уже получила часть нового пакета военной помощи от США на $0,8 млрд,

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