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Германия начнет расследование на "Северном потоке-1" с помощью робота и дронов

22 октября, 2022 суббота
17:54
Мир

Немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1" с помощью дронов "Антон" и "Луизе" и робота ROV Phoca

Об этом сообщает BILD .

В Балтийском море немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1". Эта экспедиция подготовлена учеными Института Geomar центра имени Гельмгольца по изучению океанов и в ней привлечены два немецких подводных дрона "Антон" и "Луизе" и робот ROV Phoca.

К экспедиции ученые научного центра в Киле готовились целый месяц. Посредством техники, применяемой для поиска старых мин и торпед, специалисты изучат химические соединения, типичные для взрывчатых веществ.

Пока речь идет только об исследованиях в акватории Германии. Взрывы на газопроводе "Северный поток-2" произошли в датской акватории.

Известно, что операцию по исследованию пробоин на "Северном потоке-1" возглавил генеральный прокурор ФРГ. В исследовательской миссии приняли участие научно-исследовательский корабль Alkor, используемый институтом Geomar, а также суда федеральной полиции.

  • 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .
  • Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
  • 5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.
  • Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

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Германия
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