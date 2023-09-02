Германия, начавшая Вторую мировую войну, несет особую ответственность за мир сегодня, - Бербок

Об этом сказала министр иностранных дел Анналена Бербок по случаю 1 сентября 84-й годовщины нападения Германии на Польшу, передает Укринформ.

"Захватническая война России против Украины стала шоком для нас, немцев. Многие видели ее раньше. Она научила нас, что мир, свободу и безопасность в Европе даже сегодня нельзя воспринимать как должное. Поэтому я подчеркиваю, что Германия несет здесь особую ответственность". Поэтому мы стойко стоим рядом с Украиной, пока мы ей нужны", - заявила Бербок.

Она напомнила, что война, которая началась 1 сентября 1939 года вторжением в Польшу, не была просто нападением с первого же дня. Немецкие преступники протянули кровавый след от Польши через страны Балтии, Беларусь, Украину и Россию в Грецию и за ее пределами.

"В этой войне немецкие нападающие преследовали цель не только военного подчинения Центральной и Восточной Европы, они хотели поработить и уничтожить людей и страны, сжигая и бомбардируя города, расстреливая миллионы, моря голодом, убивая газом", - сказала министр.

Эта война, по ее словам, была войной на сознательное уничтожение против человеческого достоинства. Война против человечности миллионов детей, женщин и мужчин в странах, на которых напали. Польша, в частности, потеряла в этой войне пятую часть своего довоенного населения, более пяти миллионов человек.

Поскольку эти раны, вызванные лишением человеческого достоинства, всегда присутствуют в Польше и в Восточной Европе, даже через поколение, Германия будет продолжать осознавать свою ответственность и необходимость работы с памятью, чтобы залечить старые раны.

"Нам нужна эта работа памяти, чтобы сохранить и укрепить мир человечности и человеческого достоинства. Поэтому сегодня и каждый день мы четко и громко говорим нашим польским соседям: безопасность Восточной Европы, безопасность Польши – это безопасность Германии", - сказала Бербок.