Германия, начавшая Вторую мировую войну, несет особую ответственность за мир сегодня, - Бербок
Немцы, 84 года назад развязавшие Вторую мировую войну, как никто понимают, что ФРГ сегодня несет особую ответственность за сохранение мира на континенте
Об этом сказала министр иностранных дел Анналена Бербок по случаю 1 сентября 84-й годовщины нападения Германии на Польшу, передает Укринформ.
"Захватническая война России против Украины стала шоком для нас, немцев. Многие видели ее раньше. Она научила нас, что мир, свободу и безопасность в Европе даже сегодня нельзя воспринимать как должное. Поэтому я подчеркиваю, что Германия несет здесь особую ответственность". Поэтому мы стойко стоим рядом с Украиной, пока мы ей нужны", - заявила Бербок.
Она напомнила, что война, которая началась 1 сентября 1939 года вторжением в Польшу, не была просто нападением с первого же дня. Немецкие преступники протянули кровавый след от Польши через страны Балтии, Беларусь, Украину и Россию в Грецию и за ее пределами.
"В этой войне немецкие нападающие преследовали цель не только военного подчинения Центральной и Восточной Европы, они хотели поработить и уничтожить людей и страны, сжигая и бомбардируя города, расстреливая миллионы, моря голодом, убивая газом", - сказала министр.
Эта война, по ее словам, была войной на сознательное уничтожение против человеческого достоинства. Война против человечности миллионов детей, женщин и мужчин в странах, на которых напали. Польша, в частности, потеряла в этой войне пятую часть своего довоенного населения, более пяти миллионов человек.
Поскольку эти раны, вызванные лишением человеческого достоинства, всегда присутствуют в Польше и в Восточной Европе, даже через поколение, Германия будет продолжать осознавать свою ответственность и необходимость работы с памятью, чтобы залечить старые раны.
"Нам нужна эта работа памяти, чтобы сохранить и укрепить мир человечности и человеческого достоинства. Поэтому сегодня и каждый день мы четко и громко говорим нашим польским соседям: безопасность Восточной Европы, безопасность Польши – это безопасность Германии", - сказала Бербок.
- Напомним, во время визита в Велюнь на 84-ю годовщину начала Второй мировой войны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Польша требует репараций от Германии за тот период.
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