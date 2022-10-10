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Германия начала расследование взрывов на "Северных потоках"

10 октября, 2022 понедельник
21:53
Экономика

Немецкая прокуратура в понедельник, 10 октября, начала расследование предполагаемого саботажа двух газопроводов, построенных для поставки российского газа в Германию

Об этом сообщило издание Associated Press .

Стало известно, что федеральная прокуратура Германии, расследующая дела о национальной безопасности, заявила о начале расследования в отношении неизвестных лиц по подозрению в умышленном подрыве газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", а также в антиконституционном саботаже.

Прокуроры заявили, что достаточно доказательств того, что трубопроводы были повреждены как минимум в результате двух умышленных взрывов, и цель их расследования – помочь установить преступника или преступников, а также возможный мотив.

Немецкое расследование идет параллельно с расследованием в Швеции. На прошлой неделе прокурор заявил, что на месте изъяты доказательства.

Прокуратура также заявила, что причина их участия также состоит в том, что атака на энергоносители может повлиять на внешнюю и внутреннюю безопасность Германии.

В воскресенье немецкие власти заявили, что два немецких катера отправились в район, где произошла утечка, чтобы выяснить, что произошло.

  • Напомним: 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий .
  • 30 сентября Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
  • 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, которая произошла в ночь на 26 сентября.
  • 5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется , что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.
  • Позже, 6 октября, спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и ищут виновных в подрывах.
  • 9 октября стало известно, что разведывательный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел вблизи места разрыва трубопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море через несколько часов после того, как появились первые его повреждения.

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