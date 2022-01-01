Германия начала председательство в "Большой семерке"
Германия 1 января 2022 начала председательство в группе G7, объединяющей наиболее промышленно развитые страны мира - США, Великобританию, Канаду, Францию, Италию, ФРГ и Японию
Об этом сообщает официальный сайт G7 .
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ФРГ будет делать все, чтобы установить справедливость в мире.
"Мы будем максимально использовать свое председательство в G7, чтобы эта группа государств взяла на себя новаторскую роль – отданную климатической нейтральности и справедливому миру", – сказал Шольц.
Важнейшим событием немецкого председательства станет саммит лидеров государств и правительств стран Большой семерки, запланированный с 26 по 28 июня.
- Напомним, 31 декабря 2021 года Великобритания передала Германии председательство в группе послов "Большой семерки" в Украине.
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