Германия начала председательство в "Большой семерке"

Об этом сообщает официальный сайт G7 .

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ФРГ будет делать все, чтобы установить справедливость в мире.

"Мы будем максимально использовать свое председательство в G7, чтобы эта группа государств взяла на себя новаторскую роль – отданную климатической нейтральности и справедливому миру", – сказал Шольц.

Важнейшим событием немецкого председательства станет саммит лидеров государств и правительств стран Большой семерки, запланированный с 26 по 28 июня.