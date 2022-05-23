Германия начала переговоры с Сенегалом по добыче газа, - Шольц

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сенегала Маки Саллом, передает Радио Свобода .

"Этот вопрос заслуживает интенсивного рассмотрения", - сказал Шольц.

Сенегал имеет запасы газа в миллиарды кубометров и, как ожидается, станет самым крупным производителем газа в регионе.

Шольц сообщил, что его страна начала переговоры с Сенегалом по добыче газа и сжиженному природному газу.

Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира.

Впоследствии Италия договорилась о постепенном наращивании поставок голубого топлива из Анголы.