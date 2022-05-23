Германия начала переговоры с Сенегалом по добыче газа, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государство планирует реализовывать проекты в сфере энергии с Сенегалом на фоне вторжения России в Украину
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сенегала Маки Саллом, передает Радио Свобода .
"Этот вопрос заслуживает интенсивного рассмотрения", - сказал Шольц.
Сенегал имеет запасы газа в миллиарды кубометров и, как ожидается, станет самым крупным производителем газа в регионе.
Шольц сообщил, что его страна начала переговоры с Сенегалом по добыче газа и сжиженному природному газу.
- Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира.
- Впоследствии Италия договорилась о постепенном наращивании поставок голубого топлива из Анголы.
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