Германия начала отказываться от российского газа
Германия начала отказываться от российского газа. Следующим этапом для России будут санкции по использованию "Северного потока"
Об этом сообщил глава газотранспортной системы Сергей Макогон.
"Приветствую решение правительства Германии приступить к реальным шагам по уменьшению зависимости от газа из РФ", – говорится в его сообщении.
Заметим, что правительство Германии через государственный банк KfW, голландский оператор Gasunie и германскую энергетическую компанию RWE подписали меморандум о взаимопонимании по поводу строительства терминала по приему СПГ на площадке Брунсбюттель.
"Будущая инфраструктура на 50% финансируемая KfW и эксплуатируемая Gasunie, будет иметь годовую мощность по регазификации 8 миллиардов кубометров", – добавляет Макогон.
По его словам, следующими шагами для России должны стать запреты компаниям владеть или арендовать хранилища газа в ЕС и значительные ограничения или санкции по использованию "Северного потока-1".
- Напомним, Германия построит два терминала для сжиженного природного газа (СПГ) и увеличит свои запасы природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа.
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