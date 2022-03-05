Германия начала отказываться от российского газа

Об этом сообщил глава газотранспортной системы Сергей Макогон.

"Приветствую решение правительства Германии приступить к реальным шагам по уменьшению зависимости от газа из РФ", – говорится в его сообщении.

Заметим, что правительство Германии через государственный банк KfW, голландский оператор Gasunie и германскую энергетическую компанию RWE подписали меморандум о взаимопонимании по поводу строительства терминала по приему СПГ на площадке Брунсбюттель.

"Будущая инфраструктура на 50% финансируемая KfW и эксплуатируемая Gasunie, будет иметь годовую мощность по регазификации 8 миллиардов кубометров", – добавляет Макогон.

По его словам, следующими шагами для России должны стать запреты компаниям владеть или арендовать хранилища газа в ЕС и значительные ограничения или санкции по использованию "Северного потока-1".

Напомним, Германия построит два терминала для сжиженного природного газа (СПГ) и увеличит свои запасы природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа.

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