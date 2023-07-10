Германия на саммите НАТО объявит о двух новых пакетах военной помощи Украине, – Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал выделение очередных пакетов военной помощи Украине. Что именно туда войдет, станет известно на саммите НАТО
Об этом чиновник сказал во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню в Берлине, пишет CNN .
По его словам, на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, Германия объявит два новых пакета военной помощи Украине.
"Предварительная работа практически завершена", - сказал Писториус.
Он также ожидает, что саммит НАТО будет "очень объединенным" и это "должно быть в свете текущей ситуации".
Немецкий министр добавил, что следит за вопросом вступления Швеции в НАТО и за тем, "как будут действовать Турция и Венгрия".
Как Германия помогает Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.
24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидронные системы.
Уже в апреле страна направила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательные беспилотники Vector и прочее.
В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
А уже вскоре министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП доставят в страну до конца июля.
7 июля Германия объявила о пакете военной помощи , который содержит инженерную технику и средства борьбы с дронами.
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