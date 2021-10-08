Германия на последних минутах спаслась от сенсационной ничьи в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил при домашних трибун Германии, но это не помешало Румынии выйти вперед первой. На 9-й минуте Янис Хаджи поразил ворота Тер Штегена.



Германия ответила только на старте второго тайма, отличился Серж Гнабри. А вот на победный мяч пришлось ждать гораздо дольше. Только на 81-й минуте Томас Мюллер принес немцам победу и спас команду от сенсационной ничьей.



После 7-ми матчей группу J возглавляет Германия, в них 18 очков. Следом идут Северная Македония и Армения, у которых по 12 баллов. Румыния с 10 очками четвертая.



Отборочный раунд ЧМ-2022



7-й тур



8 октября



Группа J



Германия - Румыния 2:1



Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 - Хаджи, 9

4 октября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков эмоционально отреагировал на вопрос журналистов, почему он не вызвал в команду Руслана Малиновского.

8 октября Петраков очень лаконично провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

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