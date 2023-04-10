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Германия может запретить въезд на соревнования спортсменам из РФ независимо от решения МОК, – министр МВД Фезер

10 апреля, 2023 понедельник
18:45
Спорт

Германия может отказаться выдавать российским спортсменам визы для участия в международных соревнованиях, проходящих на ее территории

Об этом министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает "Немецкая волна".

Нэнси Фезер подчеркнула, что страны, принимающие международные спортивные соревнования, могут демонстрировать свою позицию вне зависимости от решений МОК. И даже если российские спортсмены будут допущены к соревнованиям, Германия может отказаться выдавать им визы для участия в мероприятиях, которые будут проходить в этой стране.

"Страны, в которых проходят крупные спортивные события, – не бессильны. Они выдачей виз могут контролировать, действительно ли россияне смогут участвовать", – отметила она.

По убеждению госпожи Фезер, предоставление пропагандистской площадки разжигающему войну президенту России Владимиру Путину "означало бы измену всем ценностям спорта". А открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".

"Совершенно неприемлемо для украинских атлетов встречаться со спортсменами, выступающими за страну, убивающую так много мирных жителей в Украине", - подчеркнула министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал такую принципиальную позицию Нэнси Фезер.

"Если международные спортивные чиновники не соблюдают свои принципы, ответственные правительства должны вмешаться и отказать во въезде спортсменам, представляющим войну и государственную пропаганду", - написал он в твиттере.

  • Ранее Германия объявила, что не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если к ней допустят россиян и белорусов
  • 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
  • 30 марта Кабинет Министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
  • МОК осудил решение об отказе украинских спортсменов участвовать в соревнованиях с участием россиян и белорусов
  • Министерство молодежи и спорта 3 апреля сообщило, что намерено лишать статуса национальных федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.
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