Об этом министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает "Немецкая волна".

Нэнси Фезер подчеркнула, что страны, принимающие международные спортивные соревнования, могут демонстрировать свою позицию вне зависимости от решений МОК. И даже если российские спортсмены будут допущены к соревнованиям, Германия может отказаться выдавать им визы для участия в мероприятиях, которые будут проходить в этой стране.

"Страны, в которых проходят крупные спортивные события, – не бессильны. Они выдачей виз могут контролировать, действительно ли россияне смогут участвовать", – отметила она.

По убеждению госпожи Фезер, предоставление пропагандистской площадки разжигающему войну президенту России Владимиру Путину "означало бы измену всем ценностям спорта". А открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".

"Совершенно неприемлемо для украинских атлетов встречаться со спортсменами, выступающими за страну, убивающую так много мирных жителей в Украине", - подчеркнула министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал такую принципиальную позицию Нэнси Фезер.

"Если международные спортивные чиновники не соблюдают свои принципы, ответственные правительства должны вмешаться и отказать во въезде спортсменам, представляющим войну и государственную пропаганду", - написал он в твиттере.