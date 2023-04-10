Германия может запретить въезд на соревнования спортсменам из РФ независимо от решения МОК, – министр МВД Фезер
Германия может отказаться выдавать российским спортсменам визы для участия в международных соревнованиях, проходящих на ее территории
Об этом министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает "Немецкая волна".
Нэнси Фезер подчеркнула, что страны, принимающие международные спортивные соревнования, могут демонстрировать свою позицию вне зависимости от решений МОК. И даже если российские спортсмены будут допущены к соревнованиям, Германия может отказаться выдавать им визы для участия в мероприятиях, которые будут проходить в этой стране.
"Страны, в которых проходят крупные спортивные события, – не бессильны. Они выдачей виз могут контролировать, действительно ли россияне смогут участвовать", – отметила она.
По убеждению госпожи Фезер, предоставление пропагандистской площадки разжигающему войну президенту России Владимиру Путину "означало бы измену всем ценностям спорта". А открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".
"Совершенно неприемлемо для украинских атлетов встречаться со спортсменами, выступающими за страну, убивающую так много мирных жителей в Украине", - подчеркнула министр.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал такую принципиальную позицию Нэнси Фезер.
"Если международные спортивные чиновники не соблюдают свои принципы, ответственные правительства должны вмешаться и отказать во въезде спортсменам, представляющим войну и государственную пропаганду", - написал он в твиттере.
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