Германия может создать фонд спасения украинского зерна

Об этом рассказал уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер, пишет Handelsblatt.

По его словам, правительство Германии обсуждает возможность создания фонда для закупки зерновых контейнеров для недостающей пшеницы в Украине, а также для помощи с перегрузкой зерна на границе, поскольку украинские колеи шире европейских.

Кроме того, речь идет о предоставлении помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе, потому что колея там шире.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - отметил Тойрер.

Напомним, Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb