Германия может создать фонд спасения украинского зерна
Немецкие чиновники обсуждают возможность создания фонда для спасения урожая зерна в Украине
Об этом рассказал уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер, пишет Handelsblatt.
По его словам, правительство Германии обсуждает возможность создания фонда для закупки зерновых контейнеров для недостающей пшеницы в Украине, а также для помощи с перегрузкой зерна на границе, поскольку украинские колеи шире европейских.
Кроме того, речь идет о предоставлении помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе, потому что колея там шире.
"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - отметил Тойрер.
- Напомним, Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
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