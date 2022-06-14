Германия может прокредитовать бывшую "дочку" Газпрома на сумму до 10 млрд евро, - Bloomberg
Правительство Германии готовится выделить кредит для бывшего дочернего предприятия российской компании Газпром, находящегося под контролем энергетического регулятора
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Издание со ссылкой на источники пишет, что Gazprom Germania GmbH может получить кредит в размере от 5 до 10 млрд. евро. Переговоры все еще продолжаются.
Предполагается, что эти средства помогут стабилизировать положение компании и обеспечить надежность поставок. После того, как была введена временная администрация, РФ ограничила поставки и бывшей "дочке" пришлось покупать газ по более высоким ценам.
Отметим, Gazprom Germania владеет несколькими хранилищами газа в Германии и компанией Wingas GmbH, которая поставляет его крупным промышленным потребителям.
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