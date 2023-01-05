Германия может предоставить Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и они уже отремонтированы.

Также Украина может предоставить модели из складов Бундесвера, которые впоследствии заменят новыми или отремонтированными БМП от промышленности.

Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения.

В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент, считают в Берлине.

Напомним, в правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине.

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