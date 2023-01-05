Германия может предоставить Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel
В Министерстве обороны Германии обсуждают возможный объем поставок боевых машин пехоты Marder Украины, цифры колеблются от 20 до 40 единиц
Об этом пишет Spiegel.
По данным издания, поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и они уже отремонтированы.
Также Украина может предоставить модели из складов Бундесвера, которые впоследствии заменят новыми или отремонтированными БМП от промышленности.
Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения.
В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент, считают в Берлине.
- Напомним, в правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине.
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