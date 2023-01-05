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Главная война с Россией Германия может предоставить Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Германия может предоставить Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

5 января, 2023 четверг
19:50
война с Россией

В Министерстве обороны Германии обсуждают возможный объем поставок боевых машин пехоты Marder Украины, цифры колеблются от 20 до 40 единиц

Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и они уже отремонтированы.

Также Украина может предоставить модели из складов Бундесвера, которые впоследствии заменят новыми или отремонтированными БМП от промышленности.

Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения.

В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент, считают в Берлине.

  • Напомним, в правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине.

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Германия
оружие для Украины
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