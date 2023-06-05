Германия может пересмотреть позицию по поставкам истребителей Украине, - Писториус
Правительство Германии рассматривает возможность пересмотра своей позиции по поставкам западных истребителей в Украину. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель
Об этом сообщает DW со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", – сказал немецкий министр.
Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus в ближайшем будущем не планируется.
Сообщается, что Германия должна пересмотреть свою политику в последние десятилетия.
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"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3-5 миллиардов евро, я бы не поверил", - добавил Писториус.
Напомним, что 17 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена участвовать в "коалиции истребителей" для Украины.
Что известно о передаче Украины F-16
16 мая лидеры Британии и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте договорились о создании коалиции истребителей для Украины.
В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.
На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды, а также войдут в нее еще четыре страны.
20 мая в Минобороны заявили, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года. Всего стране нужны 40-50 самолетов .
29 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил , что страна готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, включая усиление ПВО и обучение пилотов F-16.
2 июня президент США Джо Байден сказал , что Штаты вместе с партнерами будут сотрудничать для обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.
5 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16.
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