Об этом сообщает DW со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", – сказал немецкий министр.

Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus в ближайшем будущем не планируется.

Сообщается, что Германия должна пересмотреть свою политику в последние десятилетия.

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"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3-5 миллиардов евро, я бы не поверил", - добавил Писториус.

Напомним, что 17 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена участвовать в "коалиции истребителей" для Украины.

Что известно о передаче Украины F-16

16 мая лидеры Британии и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте договорились о создании коалиции истребителей для Украины.

В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.

На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды, а также войдут в нее еще четыре страны.

20 мая в Минобороны заявили, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года. Всего стране нужны 40-50 самолетов .

29 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил , что страна готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, включая усиление ПВО и обучение пилотов F-16.

2 июня президент США Джо Байден сказал , что Штаты вместе с партнерами будут сотрудничать для обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

5 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16.