Германия может не позвать Индию на саммит G7 из-за молчания об Украине, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия, председательствующая в G7, собирается включить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей на встречу в Баварии, но есть вопрос участия Индии.

Один из источников сообщил, что Индия была в списке до начала войны в Украине, но решение еще не принято.



Представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что список будет обнародован, как только он будет закончен.

Он также подчеркнул, что "канцлер неоднократно давал понять, что хотел бы, чтобы к санкциям присоединилось больше партнеров".

Кроме того, страны G7 обсуждают варианты поведения с президентом РФ Путиным, если он приедет на саммит G20 в Индонезии в конце года.

