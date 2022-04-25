Германия мечется между разными вариантами, позиция Шольца относительно эмбарго на газ и нефть из РФ менялась несколько раз в течение недели, - Краев

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо



“Позиция ЕС зависит от позиции каждой отдельной страны, то есть Европа строилась на принципах унитарности принятия решений и именно поэтому мы видим на уровне отдельных стран больше готовности поддерживать санкции, поддерживать эмбарго. Британия об этом говорила еще с первых дней войны, Макрон продолжает заявлять, что такое эмбарго необходимо и оно будет введено. Мы видим позицию Нидерландов, начинающих разрабатывать свои собственные скважины и понемногу отказываться от российской нефти и газа. Напомню, что Нидерланды являются вторыми крупнейшими потребителями российской нефти в мире после Китая. В Германии мы видим хаос, как бы это ни было для нас удивительно”, - заметил Краев.



Также эксперт добавил, что в ходе агрессии России против Украины украинцы и украинская армия смогли удивить весь мир - это разрушило шаблоны, по которым работала внешняя политика Германии.



“Сейчас Германия мечется между разными вариантами, в течение одной недели позиция Шольца менялась раза три. Она начиналась с позиции, что нужно пять лет, чтобы отказаться от российского газа и нефти. Потом была позиция, что готовы отказаться от нефти угля уже сейчас, а от газа через год. Потом была позиция, что мы ни от чего не можем отказаться, и это все в течение одной недели. От человека, от которого никто не ожидает больше одного заявления в месяц. Канцелярия Шольца не может справиться с этим информационным потоком, насколько у нее разрушены классические нарративы и потому ее позиция такова”, - пояснил Краев.





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