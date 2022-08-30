Об этом объявили в понедельник на совместной пресс-конференции в Праге премьер-министр Чехии Петр Фиала и канцлер Германии Олаф Шольц, передает BBC.

Германия также возмещает отданную Украине боевую технику и другим восточноевропейским странам НАТО, в частности Польше.

Издание отмечает, что об этом было известно ранее, но в понедельник Фиала и Шольц объявили о нем официально как об окончательно решенном деле.

Помимо бесплатных Leopard модели 2A4, Чехия, по информации местной прессы, намерена купить 50 танков более новой модели, 2A7+.

Олаф Шольц, выступая в Праге, заверил, что Германия продолжит и будет непосредственно помогать Украине оружием.

"В ближайшие недели и на днях мы отправим Украине новое, современное оружие, такое как зенитные и противорадарные системы и разведывательные дроны [...] Наша цель – чтобы вооруженные силы Украины были современными и всегда способными защитить свою страну", - цитирует Шольца агентство Рейтер.

Отметим, что Шольц в Праге в речи о будущем Европы заявил , что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы.

Также канцлер ФРГ призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией.

Еще раньше Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb