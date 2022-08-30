Германия компенсирует Чехии и другим странам Восточной Европы бронетехнику, которую они предоставили Украине - Шольц
Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2A4 вместо нескольких десятков танков советской конструкции, отдавших чехи Украине
Об этом объявили в понедельник на совместной пресс-конференции в Праге премьер-министр Чехии Петр Фиала и канцлер Германии Олаф Шольц, передает BBC.
Германия также возмещает отданную Украине боевую технику и другим восточноевропейским странам НАТО, в частности Польше.
Издание отмечает, что об этом было известно ранее, но в понедельник Фиала и Шольц объявили о нем официально как об окончательно решенном деле.
Помимо бесплатных Leopard модели 2A4, Чехия, по информации местной прессы, намерена купить 50 танков более новой модели, 2A7+.
Олаф Шольц, выступая в Праге, заверил, что Германия продолжит и будет непосредственно помогать Украине оружием.
"В ближайшие недели и на днях мы отправим Украине новое, современное оружие, такое как зенитные и противорадарные системы и разведывательные дроны [...] Наша цель – чтобы вооруженные силы Украины были современными и всегда способными защитить свою страну", - цитирует Шольца агентство Рейтер.
- Отметим, что Шольц в Праге в речи о будущем Европы заявил , что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы.
- Также канцлер ФРГ призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией.
- Еще раньше Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное