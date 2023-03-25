Германия хочет выслать 30 российских дипломатов, - Focus

Об этом пишет немецкое издание Focus.

Согласно выводам немецких органов безопасности, подозреваемые дипломаты используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политической, деловой, научной и военной сфер для проведения агентурных, диверсионных и дезинформационных операций.

"Московские спецслужбы, расположенные в посольстве в Берлине, а также в нескольких консульствах, сегодня, очевидно, укомплектованы сильнее, чем при холодной войне, и насчитывают около 160 офицеров", - отметили в материале.