Германия хочет выслать 30 российских дипломатов, - Focus
Глава немецкого МИД Анналена Бербок планирует выслать из ФРГ более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине
Об этом пишет немецкое издание Focus.
Согласно выводам немецких органов безопасности, подозреваемые дипломаты используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политической, деловой, научной и военной сфер для проведения агентурных, диверсионных и дезинформационных операций.
"Московские спецслужбы, расположенные в посольстве в Берлине, а также в нескольких консульствах, сегодня, очевидно, укомплектованы сильнее, чем при холодной войне, и насчитывают около 160 офицеров", - отметили в материале.
- Напомним, эстонское МИД вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту об объявлении дипломата РФ персоной нон грата.
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