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Германия хочет начать обучение украинских военных на танках Leopard не позже февраля

25 января, 2023 среда
16:15
Мир

Германия хочет через несколько дней начать обучение украинских военных на танках Leopard 2. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием нужно до 100 человек

Об этом 25 января сообщил представитель министерства обороны в Берлине, передает Spiegel .

По его словам, обучение может начаться "возможно, в этом месяце", но не позже начала февраля.

Цель состоит в том, чтобы Украина могла интегрировать основные боевые танки в свою оборону до конца этого квартала.

По словам спикера, обучение на танках Leopard должно длиться столько же, сколько на БМП Marder - то есть восемь недель. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием требуется от 50 до 100 человек.

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