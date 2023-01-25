Об этом 25 января сообщил представитель министерства обороны в Берлине, передает Spiegel .

По его словам, обучение может начаться "возможно, в этом месяце", но не позже начала февраля.

Цель состоит в том, чтобы Украина могла интегрировать основные боевые танки в свою оборону до конца этого квартала.

По словам спикера, обучение на танках Leopard должно длиться столько же, сколько на БМП Marder - то есть восемь недель. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием требуется от 50 до 100 человек.

25 января стало известно, что Германия предоставит Украине 14 танков Leopard.

Германия планирует доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца.

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