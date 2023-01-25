Германия хочет начать обучение украинских военных на танках Leopard не позже февраля
Германия хочет через несколько дней начать обучение украинских военных на танках Leopard 2. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием нужно до 100 человек
Об этом 25 января сообщил представитель министерства обороны в Берлине, передает Spiegel .
По его словам, обучение может начаться "возможно, в этом месяце", но не позже начала февраля.
Цель состоит в том, чтобы Украина могла интегрировать основные боевые танки в свою оборону до конца этого квартала.
По словам спикера, обучение на танках Leopard должно длиться столько же, сколько на БМП Marder - то есть восемь недель. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием требуется от 50 до 100 человек.
- 25 января стало известно, что Германия предоставит Украине 14 танков Leopard.
- Германия планирует доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца.
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