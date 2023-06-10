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Германия изучает роль Польши в подрыве "Северных потоков", - The Wall Street Journal

10 июня, 2023 суббота
12:36
Экономика

Немецкие следователи изучают доказательства, указывающие на то, что диверсионная группа, причастная к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, вероятно использовала Польшу как оперативную базу

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Расследование Федерального ведомства криминальной полиции Германии выясняет, почему яхта, которая, как они полагают, была использована для проведения операции, заходила в польские воды.

Отмечается, что выводы следствия допускают, что Польша являлась центром логистики и финансирования подводной атаки в сентябре прошлого года. Польша, проводящая собственное расследование, месяцами пыталась узнать, что именно расследует Германия.

Дело прогулочной яхты "Андромеда"

Добавляется, что немецкие следователи полностью реконструировали весь двухнедельный рейс "Андромеды" – белой прогулочной яхты, подозреваемой в причастности к взрывам, – и точно установили, что она отклонилась от своего курса, чтобы зайти в польские воды.

Необнародованные ранее результаты были собраны вместе с данными с радио- и навигационного оборудования "Андромеды", а также спутниковых и мобильных телефонов и аккаунтов Gmail, которыми пользовались подрывники, и образцам ДНК, оставленным на борту яхты. Известно также, что Германия пыталась сопоставить с образцами, по крайней мере, с одним украинским военным.

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Собранная информация показывает, что яхта проплыла вокруг каждого из мест, где позже произошли взрывы. Эти доказательства укрепили убеждение следствия в том, что "Андромеда" сыграла немаловажную роль в разрушении трубопроводов.

Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, использованных в операции, был октоген – бесцветное вещество, хорошо подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.

Немецкие следователи заявляют, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью туристического агентства, расположенного в Варшаве, которое, по словам знакомых с расследованием людей, является частью сети подставных компаний, принадлежащих украинцам и подозреваемых в связях с украинской разведкой.

По словам источников, знакомых с ходом расследования, следствие также установило, что белый микроавтобус, который был замечен в немецком порту на камерах наблюдения, имел польские номерные знаки.

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Официальные лица из обеих стран заявили, что польское правительство не было уведомлено о расследовании передвижения судна "Андромеда" и его экипажа и узнало о нем из сообщений в СМИ.

После того, как появились новости о судне, польские власти обратились к Германии с просьбой предоставить больше информации. Добавляется также, что в середине мая обе стороны провели рабочую встречу.

Реакция немецких и польских чиновников

Возглавляющий расследование пресс-секретарь генерального прокурора Германии отказался комментировать, распространяется ли расследование на Польшу, и обращались ли к польским властям с просьбой о помощи. Другие немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили, что не имеют доказательств причастности польского правительства к взрывам.

Польские чиновники признали, что длинное балтийское побережье страны, длинная граница с Украиной и значительное количество украинцев дают очевидные преимущества для тех, кто организовал такую операцию. Но эти чиновники заверили, что польское правительство не играло никакой роли в атаке на "Северные потоки".

Что предшествовало

В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в канун запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.

СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

После этого, 16 марта, стало известно, что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили, что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.

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