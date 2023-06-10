Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Расследование Федерального ведомства криминальной полиции Германии выясняет, почему яхта, которая, как они полагают, была использована для проведения операции, заходила в польские воды.

Отмечается, что выводы следствия допускают, что Польша являлась центром логистики и финансирования подводной атаки в сентябре прошлого года. Польша, проводящая собственное расследование, месяцами пыталась узнать, что именно расследует Германия.

Дело прогулочной яхты "Андромеда"

Добавляется, что немецкие следователи полностью реконструировали весь двухнедельный рейс "Андромеды" – белой прогулочной яхты, подозреваемой в причастности к взрывам, – и точно установили, что она отклонилась от своего курса, чтобы зайти в польские воды.

Необнародованные ранее результаты были собраны вместе с данными с радио- и навигационного оборудования "Андромеды", а также спутниковых и мобильных телефонов и аккаунтов Gmail, которыми пользовались подрывники, и образцам ДНК, оставленным на борту яхты. Известно также, что Германия пыталась сопоставить с образцами, по крайней мере, с одним украинским военным.

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Собранная информация показывает, что яхта проплыла вокруг каждого из мест, где позже произошли взрывы. Эти доказательства укрепили убеждение следствия в том, что "Андромеда" сыграла немаловажную роль в разрушении трубопроводов.

Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, использованных в операции, был октоген – бесцветное вещество, хорошо подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.

Немецкие следователи заявляют, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью туристического агентства, расположенного в Варшаве, которое, по словам знакомых с расследованием людей, является частью сети подставных компаний, принадлежащих украинцам и подозреваемых в связях с украинской разведкой.

По словам источников, знакомых с ходом расследования, следствие также установило, что белый микроавтобус, который был замечен в немецком порту на камерах наблюдения, имел польские номерные знаки.

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Официальные лица из обеих стран заявили, что польское правительство не было уведомлено о расследовании передвижения судна "Андромеда" и его экипажа и узнало о нем из сообщений в СМИ.

После того, как появились новости о судне, польские власти обратились к Германии с просьбой предоставить больше информации. Добавляется также, что в середине мая обе стороны провели рабочую встречу.

Реакция немецких и польских чиновников

Возглавляющий расследование пресс-секретарь генерального прокурора Германии отказался комментировать, распространяется ли расследование на Польшу, и обращались ли к польским властям с просьбой о помощи. Другие немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили, что не имеют доказательств причастности польского правительства к взрывам.

Польские чиновники признали, что длинное балтийское побережье страны, длинная граница с Украиной и значительное количество украинцев дают очевидные преимущества для тех, кто организовал такую операцию. Но эти чиновники заверили, что польское правительство не играло никакой роли в атаке на "Северные потоки".

Что предшествовало

В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в канун запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.

СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

После этого, 16 марта, стало известно, что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили, что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.