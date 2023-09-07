Германия, Италия, Испания и Швеция разрабатывают новый танк на смену Leopard 2

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Соглашения между странами уже подписаны, теперь партнеры хотят подать заявку на финансирование из Европейского фонда обороны. Речь идет о сотнях миллионов евро.

Управлять проектом будут немецкие оборонные компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, сообщает издание. Представители компаний пока не прокомментировали эту информацию.

Этот альянс стран стал неожиданностью, поскольку Германия уже заключила подобное сотрудничество с Францией. В 2017 году правительства договорились о проекте основного боевого танка, который должен заменить Leopard 2 и французский танк Leclerc к середине следующего десятилетия.